Собянин отреагировал на идею ввести туристический налог в Москве

Собянин заявил, что в Москве не будет вводиться туристический налог
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на идею ввести туристический налог в столице. Мнением он поделился с «Комсомольской правдой».

По словам градоначальника, в Москве турналог вводиться не будет, поскольку в этом нет смысла. Он объяснил, что туризм в городе и без того является значимой частью экономики и в дополнительных сборах не нуждается.

Ранее российские туристы описали идеальный отпуск. Так, более 60 процентов соотечественников признались, что считают лучшим вариантом проведения досуга пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах.

