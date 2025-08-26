Стало известно о последствиях разрушительного пожара в Германии

Stuttgarter Nachrichten: Пять человек пострадали при пожаре в порту Гамбурга

Не менее пяти человек пострадали из-за сильного пожара в порту Гамбурга, который не удается потушить уже второй день. Об этом сообщает газета Stuttgarter Nachrichten.

«В результате разрушительного пожара в районе Феддель, к юго-востоку от центра города, пострадали пять человек. Один из них находится в критическом состоянии, второй получил тяжелые травмы. Двадцать пять человек были эвакуированы из опасной зоны. Среди пострадавших есть двое пожарных, они были госпитализированы с акустической травмой», — сообщает газета.

Пожар начался 25 августа около 15:30 (16:30 мск) из-за горящего автомобиля на складе. Поскольку на складе находилось несколько баллонов со сжатым газом, спасатели смогли приступить к тушению пожара лишь спустя несколько часов «из соображений безопасности». Баллоны неоднократно взрывались, разбрасывая горящие обломки, иногда на несколько сотен метров, что стало причиной новых пожаров на открытой местности и в соседних зданиях.

Газета отмечает, что более 320 спасателей продолжают бороться с пожаром. Представитель пожарной службы сообщил, что тушение огня продлится до полудня по местному времени.

