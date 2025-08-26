Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 26 августа 2025Мир

Стало известно о последствиях разрушительного пожара в Германии

Stuttgarter Nachrichten: Пять человек пострадали при пожаре в порту Гамбурга
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcus Golejewski / dpa / Globallookpress.com

Не менее пяти человек пострадали из-за сильного пожара в порту Гамбурга, который не удается потушить уже второй день. Об этом сообщает газета Stuttgarter Nachrichten.

«В результате разрушительного пожара в районе Феддель, к юго-востоку от центра города, пострадали пять человек. Один из них находится в критическом состоянии, второй получил тяжелые травмы. Двадцать пять человек были эвакуированы из опасной зоны. Среди пострадавших есть двое пожарных, они были госпитализированы с акустической травмой», — сообщает газета.

Пожар начался 25 августа около 15:30 (16:30 мск) из-за горящего автомобиля на складе. Поскольку на складе находилось несколько баллонов со сжатым газом, спасатели смогли приступить к тушению пожара лишь спустя несколько часов «из соображений безопасности». Баллоны неоднократно взрывались, разбрасывая горящие обломки, иногда на несколько сотен метров, что стало причиной новых пожаров на открытой местности и в соседних зданиях.

Газета отмечает, что более 320 спасателей продолжают бороться с пожаром. Представитель пожарной службы сообщил, что тушение огня продлится до полудня по местному времени.

4 июля на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Риме прогремел взрыв и вспыхнул пожар, вследствие чего пострадало более 20 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    В российском правительстве высказались о возобновлении работы с Boeing

    Венгрия пригрозила Украине катастрофическими трудностями

    Премьер Канады рассказал о новых мерах против России

    Samsung и Xiaomi согласились устанавливать Max на смартфоны

    Украина стала причиной оторванности властей одной европейской страны от интересов граждан

    Российских эскортниц приравняли к проституткам

    Пресняков описал развод уехавшего в США сына фразой «это назревало»

    Российский суд определился с секс-гуру Алексом Лесли

    Дочь Пескова заподозрили в беременности из-за новых фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости