Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:17, 26 августа 2025Россия

Стало известно о смерти руководившего регионом России 15 лет экс-губернатора

Врио новгородского губернатора Дронов сообщил о смерти экс-главы региона Прусака
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Зуев / ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил о смерти экс-главы региона Михаил Прусака. Пост об этом чиновник опубликовал в Telegram.

Дронов подчеркнул, что Прусак руководил Новгородской областью в очень непростые годы, однако его профессионализм и умение принимать непопулярные решения благотворно сказались на развитии региона. «Кто-то считал, что он был резок и "неудобен", но Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины», — написал Дронов.

Причина смерти экс-губернатора в публикации не уточняется.

Прусак возглавил Новгородскую область в октябре 1991 года в соответствии с указом президента Бориса Ельцина. Впоследствии он трижды переизбирался, покинув пост в августе 2007 года после более чем 15 лет руководства.

Ранее стало известно о смерти заместителя председателя правительства Смоленской области Алмаза Ахметшина, курировавшего строительный комплекс, дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство. По словам губернатора Василия Анохина, за время работы политик многое сделал для развития региона.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

    В сети появились кадры с похорон «короля цыган» с золотым гробом

    Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

    Названа самая опасная страна в мире для селфи

    «Газпром» установил исторический рекорд

    Известный телеведущий пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей

    У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

    Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

    На Украине мужчинам разрешили выезжать из страны при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости