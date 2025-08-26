Стало известно о смерти руководившего регионом России 15 лет экс-губернатора

Врио новгородского губернатора Дронов сообщил о смерти экс-главы региона Прусака

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил о смерти экс-главы региона Михаил Прусака. Пост об этом чиновник опубликовал в Telegram.

Дронов подчеркнул, что Прусак руководил Новгородской областью в очень непростые годы, однако его профессионализм и умение принимать непопулярные решения благотворно сказались на развитии региона. «Кто-то считал, что он был резок и "неудобен", но Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины», — написал Дронов.

Причина смерти экс-губернатора в публикации не уточняется.

Прусак возглавил Новгородскую область в октябре 1991 года в соответствии с указом президента Бориса Ельцина. Впоследствии он трижды переизбирался, покинув пост в августе 2007 года после более чем 15 лет руководства.

Ранее стало известно о смерти заместителя председателя правительства Смоленской области Алмаза Ахметшина, курировавшего строительный комплекс, дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство. По словам губернатора Василия Анохина, за время работы политик многое сделал для развития региона.