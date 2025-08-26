Ценности
15:17, 26 августа 2025Ценности

Студентка попала в больницу после укуса скорпиона в примерочной Zara

Студентка Элис Спайс попала в больницу после укуса скорпиона в примерочной Zara
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Federico Faccipieri / Unsplash

Студентка архитектурного факультета Элис Спайс попала в больницу после укуса скорпиона в примерочной магазина Zara в Бразилии. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что 20-летняя девушка посетила торговый центр Park Shopping в муниципалитете Гуара. Во время примерки нарядов она почувствовала острую боль в ноге и головокружение, а также заметила на своей одежде желтого скорпиона.

На крики посетительницы прибежали сотрудники магазина, которые оказали ей первую помощь. Впоследствии пострадавшую доставили в больницу, где в течение пяти часов ей оказывали помощь врачи. По словам Спайс, боль от укуса сохранилась, когда она вернулась домой.

При этом представители торгового центра прокомментировали ситуацию, заявив, что соблюдают строгие протоколы борьбы с вредителями и что безопасность покупателей имеет первостепенное значение.

«Zara глубоко сожалеет о случившемся и подтверждает, что находится в прямом контакте с покупателем, оказывая всю необходимую помощь. Мы относимся к этому делу очень серьезно и работаем над тем, чтобы были приняты все необходимые превентивные меры», — отметили представители бренда.

В ноябре 2024 года владельцы московских торговых центров прокомментировали скандал с клопами-вонючками в куртках премиального американского бренда Guess.

    Все новости