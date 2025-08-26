Блогер похвастался расправой над одолжившим у него деньги знакомым и был арестован

В США арестовали TikTok-блогера Накибулла Хабибзоя по обвинению в расправе над знакомым из-за долга. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии полиции, блогер несколько раз выстрелил в бывшего коллегу, спасти его не удалось. Хабибзой был арестован и отправлен в тюрьму.

Правоохранители обнаружили в соцсети TikTok комментарии, в которых Хабибзой утверждал, что бывший коллега одолжил у него 31 тысячу долларов (примерно 2,5 миллиона рублей) и не вернул деньги. Также, как выяснила полиция, в телефонном разговоре с другом блогер похвастался расправой над знакомым и заявил, что теперь «его сердце удовлетворено и радуется».

