Трампу дали совет по отношениям с Россией

Конгрессмен Московиц призвал Трампа быть к РФ таким же жестким, как к Вашингтону

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Джаред Московиц призвал президента Дональда Трампа проявить к России такую же жесткость, как к Вашингтону, куда ранее глава Белого дома направил войска Национальной гвардии. Об этом сообщает The Hill.

«Возможно, просто относитесь к ним так же, как вы относитесь к Вашингтону, или как вы относились к Гренландии, когда вступили в должность, или как вы относились к Канаде, когда вступили в должность», — сказал Московиц.

При этом, по мнению конгрессмена, американский лидер действует заметно жестче внутри страны, например, в Чикаго или Вашингтоне, чем в отношениях с Россией.

Ранее мэр Чикаго Брэндон Джонсон отказался подчиниться президенту США Дональду Трампу на фоне его угроз ввести войска Национальной гвардии в город для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией. По его словам, действия американского президента является «вопиющим нарушением Конституции».