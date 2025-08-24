Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 24 августа 2025Мир

Мэр американского города отказался подчиниться «тирану» после угроз Трампа ввести войска

Мэр Чикаго Джонсон отказался подчиниться Трампу и назвал его тираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон отказался подчиниться президенту США Дональду Трампу на фоне его угроз ввести войска Национальной гвардии в город для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией. Об этом глава Чикаго заявил в интервью MSNBC.

«Мы не собираемся отдавать нашу человечность этому тирану. Чикаго имеет долгую историю противостояния тирании, сопротивления тем, кто хочет подорвать интересы трудящихся. Мы не собираемся отступать, мы не собираемся съеживаться, мы не собираемся прогибаться», — заявил мэр.

По его словам, действия американского президента является «вопиющим нарушением Конституции». Он также отметил, что город будет активно противостоять подобным действиям и даст отпор «самым решительным образом».

Ранее Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими. «Мы сделаем свою работу», — заявил американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с возвращенными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    ВСУ попытались атаковать Калужскую область

    Мэр американского города отказался подчиниться «тирану» после угроз Трампа ввести войска

    В США обратились к Трампу после встречи с Путиным

    В Крыму ответили на слова Зеленского об «одной семье»

    Пушилин сообщил об успешном наступлении ВС России в ДНР

    Россиянка проиграла 149-й ракетке мира на старте US Open

    Вернувшийся из плена российский военный рассказал о своих чувствах

    В США охарактеризовали конфликт на Украине словами «рискнули и проиграли»

    Эксперт по атомной энергетике прокомментировал атаку ВСУ на Курскую АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости