Мэр американского города отказался подчиниться «тирану» после угроз Трампа ввести войска

Мэр Чикаго Джонсон отказался подчиниться Трампу и назвал его тираном

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон отказался подчиниться президенту США Дональду Трампу на фоне его угроз ввести войска Национальной гвардии в город для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией. Об этом глава Чикаго заявил в интервью MSNBC.

«Мы не собираемся отдавать нашу человечность этому тирану. Чикаго имеет долгую историю противостояния тирании, сопротивления тем, кто хочет подорвать интересы трудящихся. Мы не собираемся отступать, мы не собираемся съеживаться, мы не собираемся прогибаться», — заявил мэр.

По его словам, действия американского президента является «вопиющим нарушением Конституции». Он также отметил, что город будет активно противостоять подобным действиям и даст отпор «самым решительным образом».

Ранее Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими. «Мы сделаем свою работу», — заявил американский лидер.