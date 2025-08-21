Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 21 августа 2025Мир

Трамп лично проследит за порядком на улицах Вашингтона

Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон с полицией и военными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими. Его слова приводит New York Post.

«Думаю, сегодня вечером я выйду на улицу с полицией и, конечно, с военными. Мы сделаем свою работу», — заявил американский лидер.

Трамп также назвал Национальную гвардию США молодцами и похвалил их за работу. В публикации отмечается, что в настоящее время неясно, планирует ли Трамп лично помогать с задержанием подозреваемых или разгонять лагеря бездомных.

11 августа глава Белого дома объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    В Европе увидели тревожный сигнал в словах Вэнса об Украине

    Маккартни анонсировал выход нового релиза The Beatles

    Опубликован список самых красивых актрис 2025 года. Кто в него попал?

    Более 20 человек пострадали при обстреле ВСУ города в ДНР

    ФБР отказалось комментировать задержание украинца по делу «Северных потоков»

    В США раскритиковали президента Финляндии из-за сравнения русских с гуннами

    На Украине оценили способность Трампа надавить на Россию

    Родные военнослужащих ВСУ решили выйти на протест в Киеве

    42-летняя Анна Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости