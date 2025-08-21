Трамп лично проследит за порядком на улицах Вашингтона

Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон с полицией и военными

Президент США Дональд Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими. Его слова приводит New York Post.

«Думаю, сегодня вечером я выйду на улицу с полицией и, конечно, с военными. Мы сделаем свою работу», — заявил американский лидер.

Трамп также назвал Национальную гвардию США молодцами и похвалил их за работу. В публикации отмечается, что в настоящее время неясно, планирует ли Трамп лично помогать с задержанием подозреваемых или разгонять лагеря бездомных.

11 августа глава Белого дома объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности.