Российская тревел-блогерша описала европейских женщин фразой «мы не будем жить как они»

Фото: Viktoriya Kolomiyets / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала местных женщин фразой «мы не будем жить как они». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, россиянкам никогда не стать такими, как европейки. К примеру, последние отличаются тем, что не стесняются своей фигуры и тела. Они могут выходить из дома без макияжа, не закрашивать седину, носить короткие шорты в любом возрасте. При этом окружающие воспринимают это как норму и никого не критикуют.

«Мы постоянно думаем: "Что скажут люди?", "А вдруг подумают плохо?". Это постоянное чувство контроля извне, которое, с одной стороны, давит, а с другой, заставляет поддерживать себя в хорошей форме и нормально выглядеть», — описала блогерша россиянок.

Кроме того, европейки спокойно относятся к возрасту и не боятся стареть, а также не беспокоятся об ухоженности. «Я, например, тоже не могу представить себя без свежего маникюра и любимого парфюма», — привела она себя в пример.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц. Она констатировала, что их легко отличить по запаху духов.

