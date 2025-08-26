Путешествия
Турист бросился на помощь упавшим за борт лодки детям и ушел под воду у них на глазах

ANSA: Немецкий турист спас своих детей на озере в Италии и не выжил
Фото: Claudia Greco / Reuters

Отец двоих детей отправился на отдых с семьей в Европу и не выжил во время катания на арендованной лодке. Об этом сообщает издание ANSA.

По данным источника, инцидент произошел около пяти часов вечера 25 августа на озере Комо, Италия. Немецкий турист бросился на помощь упавшим за борт детям. Ему удалось спасти несовершеннолетних, однако он сам ушел под воду у них на глазах.

Отдыхающие на пляже путешественники забили тревогу, когда увидели, что мужчину сносит течением. Прибывшие спасатели обследовали территорию водоема и берега, а также задействовали вертолет, однако немец до сих пор не найден.

Уточняется, что дно водоема может быть недосягаемым для аквалангистов из-за большой глубины. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее 15-летний подросток упал с резинового матраса и ушел под воду на глазах у отца. Родственники несовершеннолетнего бросились за ним в воду, но не смогли его вытащить.

