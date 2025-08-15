15-летний турист упал с резинового матраса и ушел под воду на глазах у отца

VN: 15-летний турист не выжил во время купания с отцом в Адриатическом море

Подросток не выжил во время купания с семьей в Италии. Об этом сообщает Virgilio Notizie (VN).

По данным источника, трагедия произошла 15 августа неподалеку от коммуны Фермо на берегу Адриатического моря. 15-летний турист Лю Цзя Чэн, приехавший на отдых с семьей из Эмполи, отправился поплавать на резиновых матрасах с отцом и дядей.

Когда путешественники подплыли к рифам, то Чэн внезапно упал с надувного плота и ушел под воду на глазах у отца. Родственники несовершеннолетнего бросились за ним в воду, но не смогли его вытащить.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, полиция и карабинеры. Сотрудникам береговой охраны удалось вернуть мужчин на пляж, а подростка обнаружили водолазы на глубине пяти метров. Медики более сорока минут проводили реанимационные мероприятия, но в 16:10 констатировали кончину юноши.

