Туристка спасла уходящего под воду ребенка на отдыхе в Азии

Испанская туристка спасла унесенного течением ребенка в провинции Хунань

Испанская туристка спасла унесенного течением ребенка во время отдыха с друзьями в Китае. Подробностями истории поделился портал China Daily.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 7 августа, в старинном городе Фэнхуан в провинции Хунань на юго-востоке азиатской страны. 31-летняя Марта Сантана заметила, как игравший у берега реки Тоцзян мальчик споткнулся, упал и начал уходить под воду.

Испанка, которая десять лет проработала тренером по плаванию и обладала навыками спасателя, не раздумывая, прыгнула в реку и схватила утопающего. Вскоре за Сантаной последовал дедушка мальчика. Вместе они вытащили его на берег.

«Инстинкт подсказал мне прыгнуть, чтобы спасти его», — призналась европейка, добавив, что она всегда сохраняет бдительность вблизи воды, поскольку знает, что течения представляют большую опасность.

Видео спасательной операции попало в китайские соцсети, и местные жители в комментариях похвалили Сантану за смелый поступок. Женщина, в свою очередь, отметила, что сделала бы то же самое, если бы оказалась в подобной ситуации второй раз.

В июне россиянин спас японскую туристку на самой высокой горе мира — Эвересте. Иностранка упала в ледяную расщелину и из-за полученных травм не смогла выбраться.

