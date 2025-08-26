Мир
11:02, 26 августа 2025Мир

Украинцы назвали святым спецпосланника Трампа

NYP: Украинцы чествовали спецпосланника США криками «Святой Келлог!»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинские граждане начали чествовать и боготворить спецпосланника президента США Кита Келлога за его успехи в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Post (NYP).

«Посла США на Украине генерала Кита Келлогга в минувшие выходные приветствовали в Киеве криками "Святой Келлог!"», — пишет издание.

Как рассказал источник NYP, Келлог стал настолько популярен на Украине, что американцам по его приезде в Киев пришлось «привлечь дополнительные силы безопасности, чтобы защитить его от толпы фанатов».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом фразой «Украина, как и всегда, объединяет мир».

