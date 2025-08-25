Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом фразой «Украина объединяет мир»

Зеленский: Киев ценит готовность США обеспечить безопасность Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал встречу со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Китом Келлогом. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Украина, как и всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины», — написал он.

По словам Зеленского, экономическое сотрудничество США и Украины важно для Киева.

23 августа корреспондент Reuters Грэм Слэттери сообщил о поездке Келлога на Украину для участия в торжествах по случаю Дня независимости страны. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа в Вашингтоне накануне встречи в Белом доме с участием лидеров Европейского союза и НАТО.