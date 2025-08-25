Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:09, 25 августа 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом фразой «Украина объединяет мир»

Зеленский: Киев ценит готовность США обеспечить безопасность Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал встречу со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Китом Келлогом. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Украина, как и всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины», — написал он.

По словам Зеленского, экономическое сотрудничество США и Украины важно для Киева.

23 августа корреспондент Reuters Грэм Слэттери сообщил о поездке Келлога на Украину для участия в торжествах по случаю Дня независимости страны. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа в Вашингтоне накануне встречи в Белом доме с участием лидеров Европейского союза и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    В России обанкротился частный аэрокосмический холдинг

    Совершен прорыв в лечении популярного расстройства

    Риск заразиться половыми инфекциями через сиденье унитаза оценили

    В России упала ставка по трехлетним вкладам

    Чемпион мира объяснил сложность поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

    Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье

    Трамп похвастался своей подписью

    Телезвезда показала любимое занятие с собакой и вызвала отвращение у пользователей сети

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости