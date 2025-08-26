В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты в петербургском аэропорту Пулково сняты

Ограничения на взлет и посадку сняты в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его данным, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург.

Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов «приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет».

Ранее ограничения на полеты были отменены в аэропортах двух российских городов — Казани и Нижнекамска. Представитель Росавиации добавил, что один следовавший в Казань самолет во время действия ограничений «ушел» на запасной аэродром.

