В двух российских аэропортах отменили ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты отменены в аэропортах Казани и Нижнекамска

Ограничения на полеты отменены в двух российских аэропортах — Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации добавил, что один следовавший в Казань самолет во время действия ограничений «ушел» на запасной аэродром.

Ранее аналогичное решение приняли в петербургском аэропорту Пулково. Кореняко уточнил, что прием и выпуск самолетов согласовывается с соответствующими органами.