В ЕС назвали общую сумму помощи Украине

Внешнеполитическая служба ЕС: Союз оказал Украине помощь на 230 миллиардов евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Европейский союз (ЕС) оказал Украине совокупную помощь на сумму 230 миллиардов евро. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

«Что касается поддержки Украины, то, например, сейчас мы поддержали Украину почти на 170 миллиардов евро. Кроме того, мы также выделили почти 60 миллиардов евро на нашу военную поддержку, в том числе и через Европейский фонд мира», — отметила Хиппер.

По словам представителя внешнеполитической службы, к концу 2025 года ЕС также завершит отправку на Украину двух миллионов боеприпасов. Кроме того, объединение оказывает поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) и в настоящее время проводит подготовку 80 тысяч украинских военных.

Ранее стало известно, что министры обороны стран ЕС обсудят увеличение военной помощи Украине.

