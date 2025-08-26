Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:54, 26 августа 2025Мир

В ЕС захотели надавить на две страны ради санкций против России

Politico: ЕС хочет надавить на Венгрию и Словакию ради санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет надавить на Венгрию и Словакию ради принятия нового пакета санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Хотя Словакия и Венгрия последовательно выступают против расширения санкций против России (...) дипломаты уверены, что смогут оказать на них давление и добиться единогласной поддержки, необходимой для принятия 19-го пакета», — утверждается в публикации.

Неназванный европейский дипломат в беседе с изданием отметил, что все предыдущие пакеты антироссийских санкций были приняты, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Словакии и Венгрии некоторым из них.

Ранее стало известно, что ЕС все больше осознает, что именно США должны вводить серьезные ограничения против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    13-летнего мальчика не стало из-за сырой лапши быстрого приготовления

    Комик попал в больницу с огнестрельным ранением

    В Турции допустили возможность спасения пропавшего в Босфоре российского пловца

    В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами

    Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

    Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов

    В России нашли удивительный гриб

    Владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» заподозрили в экстремизме

    Экс-советник Трампа резко раскритиковал его политику по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости