В ЕС захотели надавить на две страны ради санкций против России

Politico: ЕС хочет надавить на Венгрию и Словакию ради санкций против России

Европейский союз (ЕС) хочет надавить на Венгрию и Словакию ради принятия нового пакета санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Хотя Словакия и Венгрия последовательно выступают против расширения санкций против России (...) дипломаты уверены, что смогут оказать на них давление и добиться единогласной поддержки, необходимой для принятия 19-го пакета», — утверждается в публикации.

Неназванный европейский дипломат в беседе с изданием отметил, что все предыдущие пакеты антироссийских санкций были приняты, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Словакии и Венгрии некоторым из них.

Ранее стало известно, что ЕС все больше осознает, что именно США должны вводить серьезные ограничения против России.