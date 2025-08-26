В ЕС задумали переложить вопрос санкций против России на США

Politico: ЕС осознает, что США должны вводить серьезные санкции против России

Европейский союз (ЕС) все больше осознает, что именно США должны вводить серьезные ограничения против России. Об этом сообщает Politico.

«Уже взяв на себя обязательства по поэтапному отказу от импорта нефти и газа, блок все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, лучше всего подходит для того, чтобы закрутить гайки» — отмечает издание.

По данным четырех дипломатов, новый пакет антироссийских санкций европейского объединения, как ожидается, не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей.

Источники добавили, что 19-й по счету пакет санкций представят в сентябре. Он будет направлен против якобы «судов теневого флота и компаний, помогающих России обходить санкции».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников и стран Евросоюза из-за закона о цифровых услугах ЕС.