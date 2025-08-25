Мир
23:49, 25 августа 2025

На Западе рассказали о планах США ввести санкции против ЕС

Reuters: Администрация Трампа может ввести санкции против Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников из Евросоюза и стран блока из-за закона о цифровых услугах ЕС. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение... закона о цифровых услугах», — сказано в статье.

Также отмечается, что такая мера в случае реализации будет беспрецедентной. Рестрикции, по всей вероятности, обретут форму визовых ограничений. Однако американским властям еще предстоит принять окончательное решение об их введении.

В начале августа экс-посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер заявил, что Дональд Трамп нарочно раздробил Европейский союз (ЕC) на торговых переговорах с Брюсселем. По словам дипломата, глава Белого дома считает организацию «слабой и неповоротливой».

В конце июля этого года США и ЕС договорились о торговой сделке. Об этом рассказал Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

