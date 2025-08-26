В Госдуме высказались о введении должности советника по абортам

Депутат Останина сочла унижением для врачей введение советников по абортам

Создание в больницах России новой должности советника по абортам станет унижением для врачей. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, ее цитирует «Газета.Ru».

По ее словам, россиянки зачастую решаются на аборт из-за проблем, которые советники не помогут решить. Она призвала не унижать специалистов, а также выразила уверенность в том, что профессиональные врачи предупредят женщин об опасности аборта, особенно если ребенок первый.

«Назначенный советник в каждой поликлинике будет полезен, если он будет готов помочь женщине решить те проблемы, которые заставляют ее сделать аборт: нет жилья, нет зарплаты, муж работу потерял — тогда флаг ему в руки», — заключила депутат.

Ранее Telegram-канал «Медицинская Россия» сообщил, что в разработанных Минздравом методических рекомендациях содержится инициатива о создании должности советника по абортам. Реализовывать идею предлагается путем создания в женских консультациях специальных кабинетов для общения с пациентками.