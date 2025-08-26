Россия
10:04, 26 августа 2025

В Госдуме высказались об изменении подхода к домашним заданиям в России

Володин заявил, что большинство одобрило изменение подхода к домашним заданиям
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Большинство людей одобрило изменение подхода к домашним заданиям в России, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его высказывание приводит ТАСС.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что некоторые страны возвращаются к традиционным методам обучения в школах.

Так, в США все чаще вводят в процесс обучения рукописные сочинения и экзамены на бумаге, а в Китае работает ограничение на использование искусственного интеллекта, пояснил Володин.

«В Швеции после активной цифровизации системы образования, произошедшей в 2023 году, вернули чтение книг и практику письма. В Японии запрещено выдавать работу нейросетей за собственную», — указал спикер Госдумы.

До этого депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением отменить домашние задания для школьников на выходные.

    Все новости