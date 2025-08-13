В Госдуме порассуждали об отмене домашних заданий

Депутат Миронов предложил отменить домашние задания для школьников на выходные

Домашние задания для школьников необходимо отменить на выходные, а нагрузку на преподавателей снизить. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его мнению, полная отмена домашних заданий усугубит ситуацию с качеством обучения школьников.

«Но нагрузку на детей действительно нужно снижать. Как это сделать? Способ мы предлагали — отменить домашние задания на выходные. В эти дни дети, как и взрослые, должны отдыхать. Также нужно исключить учебу по субботам», — написал он.

Парламентарий напомнил, что на педагогов также необходимо снижать нагрузку. Для эффективности системы, по его мнению, учитель должен получать не менее 200 процентов от средней зарплаты без переработок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что вопрос отмены домашних заданий в школах становится более актуальным, так как у детей появляются причины для формального их выполнения. Речь идет об искусственном интеллекте (ИИ) и поиске готовых ответов в интернете, уточнил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что основная цель домашнего задания — развитие идей, а не поиск готовых решений и использование ИИ.