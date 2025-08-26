Россия
09:04, 26 августа 2025

В Москве заявили о снижении числа преступлений мигрантов

Мэр Собянин заявил о снижении числа преступлений мигрантов в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа преступлений мигрантов в столице. Такой комментарий по ситуации он дал в интервью KP.RU.

По данным градоначальника, за последние 10 лет в Москве уменьшилось число преступлений приезжих против личности. В то же время Собянин призвал добиваться порядка в сфере с мигрантами.

По его мнению, полностью изгнать иностранцев из России невозможно на фоне проведения спецоперации.

«Экономически борьба с трудовой миграцией, особенно в условиях СВО, очень плохая история. Сегодня в стране работодатели не могут найти около пяти миллионов человек. Это реальный дефицит. У нас сотни тысяч молодых ребят ушли на фронт, сотни тысяч пошли работать в военно-промышленный комплекс, где в разы увеличился оборонзаказ», — отметил мэр Москвы.

Он также напомнил, что при поддержке президента России в столице будут проведены эксперименты с деятельностью мигрантов. Так, к примеру, введен биометрический контроль приезжих в аэропортах Шереметьево, Внуково, а также в Домодедово, Жуковском.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали иностранцев, вербовавших мигрантов в террористы.

