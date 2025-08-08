Силовые структуры
В Москве задержали вербовавших мигрантов в террористическую организацию иностранцев

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Москве задержали девять иностранцев, занимавшихся на территории России вербовкой трудовых мигрантов в террористическую организацию. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.

По информации силовиков, операцию провели совместно со спецслужбами Узбекистана. Идеологи террористов находятся в странах Европейского союза (ЕС). С помощью задержанных они вербовали мигрантов в международную террористическую организацию.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), члены которой осуществили теракт в «Крокус сити холле», получала финансирование за счет преступной деятельности.

