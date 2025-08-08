Силовые структуры
08:20, 8 августа 2025Силовые структуры

Назван источник финансирования ответственной за теракт в «Крокусе» группировки

ТАСС: Теракт в «Крокус сити холле» был осуществлен за счет криминальных доходов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), члены которой осуществили теракт в «Крокус сити холле», получала финансирование за счет преступной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Данные денежные средства предназначались для аренды недвижимости, снабжение террористов оружием и взрывными устройствами, средствами передвижения и связи. Помимо этого, их тратили на продукты питания, авиабилеты и вознаграждения участникам террористической акции, отмечает агентство.

Ранее стало известно о методах конспирации исполнителей теракта в «Крокусе». В частности, исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» неоднократно меняли места проживания. Аналогичным образом действовали их подельники в Махачкале и Каспийске.

До этого глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что финансирование теракта в «Крокус Сити Холле» шло через многочисленные финорганизации с использованием в том числе криптовалюты. По словам главы ведомства, предварительные результаты указывают на участие граждан целого ряда стран в подготовке к теракту.

