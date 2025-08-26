Бывший СССР
В небе над Украиной заметили загадочный голубой луч

«РВ»: Жители Украины заметили в небе загадочный голубой луч
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители нескольких областей Украины заметили в небе голубой луч неизвестного происхождения. Фотографии загадочного явления опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На кадрах видна продольная вертикальная полоса в небе. Информации о том, какого происхождение этого луча — является ли он природным явлением или же это след от какого-то летательного аппарата — нет.

Ранее появилось видео прилета баллистической ракеты по военному объекту в украинском Чернигове, его опубликовал российский военкор Чингис Дамбиев. На ролике видно, как светящийся объект врезается в землю и появляется яркая вспышка.

