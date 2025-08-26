Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 26 августа 2025Россия

В Петербурге масштабный рейд по местам проживания мигрантов сняли на видео

В Петербурге сотни мигрантов попали под проверку силовиков, это сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Петербурге масштабный рейд по местам проживания мигрантов сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах видно силовиков, пришедших на одну из стройплощадок. Они со служебными собаками проверяют бытовки — в таких живут иностранцы прямо на территории стройки. Также несколько десятков мигрантов построили в ряд — вероятно, для проверки.

В ходе рейда были проверены около 400 иностранцев, выявлено 130 нарушений миграционного законодательства, отмечает канал.

Ранее жительница Красноярска сняла на видео тысячи мигрантов, заполонивших улицы города. Видео было снято в мусульманский праздник. «Это ужас», — прокомментировала увиденное россиянка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавшего в лес исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева. Что еще стало известно о погоне за террористами?

    Аналитики улучшили прогнозы по урожаю российской пшеницы

    Жена пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью к российским туристам

    Стало известно о скором уходе Сафонова из ПСЖ

    Гендиректор одной из главных российских верфей уйдет в отставку

    В России высказались о планах по экономическому сотрудничеству с США

    Жена футболиста Смолова опубликовала фото без трусов

    Россиянка попала в больницу с торчащей из глаза веткой

    Дельфин попытался утопить двух женщин

    Россиянам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости