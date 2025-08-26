В Петербурге масштабный рейд по местам проживания мигрантов сняли на видео

В Петербурге сотни мигрантов попали под проверку силовиков, это сняли на видео

В Петербурге масштабный рейд по местам проживания мигрантов сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах видно силовиков, пришедших на одну из стройплощадок. Они со служебными собаками проверяют бытовки — в таких живут иностранцы прямо на территории стройки. Также несколько десятков мигрантов построили в ряд — вероятно, для проверки.

В ходе рейда были проверены около 400 иностранцев, выявлено 130 нарушений миграционного законодательства, отмечает канал.

Ранее жительница Красноярска сняла на видео тысячи мигрантов, заполонивших улицы города. Видео было снято в мусульманский праздник. «Это ужас», — прокомментировала увиденное россиянка.