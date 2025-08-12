Тысячи идущих вдоль трассы в Красноярске мигрантов сняли на видео

В Красноярске очевидцы сняли на видео многотысячное скопление мигрантов. Кадры опубликовал Telegram-канал «Русские Новости».

Запись длиной примерно в полторы минуты, по всей видимости, сделана пассажиркой общественного транспорта. На видео заметно, как поток людей движется вдоль автотрассы, полностью занимая тротуары с обеих сторон.

За кадром женщина эмоционально комментирует происходящее: «Это ужас (…) Это просто кошмар». Она уточнила, что съемка велась в праздничный день, вероятно, один из мусульманских праздников.

Вот такой у нас Красноярск автор видео

Авторы публикации в Telegram назвали происходящее «целой демонстрацией» и выразили мнение, что это не похоже на трудовую миграцию. В посте утверждается, что «толпы бесконтрольно шатаются по городу», а у многих уже есть семьи в России, получающие социальные выплаты.

В Красноярске нашли «мигрантские районы»

Ранее тот же канал писал о районах города, где большинство жителей иностранцы. В постах утверждается, что в некоторых школах до 80 процентов учеников составляют дети мигрантов. Авторы сообщали, что русские семьи якобы массово уезжают, а на их место приезжают новые жители из стран Центральной Азии и Кавказа.

В комментариях канала отмечалось, что подобная ситуация наблюдается и в других российских городах, где сформировались крупные мигрантские анклавы. Там жилье, по словам авторов, становится труднее продать, а культурные различия приводят к конфликтам.

Ранее в регионах прошли антимигрантские рейды

Тем временем в разных регионах страны продолжаются рейды против нелегальных мигрантов. В Оренбурге активисты и бойцы СОБР задержали несколько десятков иностранцев в одном из колледжей. На кадрах видно, как их выстраивают цепочкой, кладя руки на плечи впереди идущего, и сопровождают к полицейскому транспорту.

Ранее в сети появилось видео мигрантов в жилетах с надписью «подлежит выдворению». Такая мера применяется к иностранцам, нарушившим правила пребывания в России. Наиболее частыми нарушениями являются отсутствие регистрации и работа без разрешения.

В России принимают новые законы в отношении мигрантов

Власти ряда регионов ужесточают правила трудоустройства иностранцев. Так, в Санкт-Петербурге им запретили работать в сфере такси и курьерской доставки. Бизнесу дали три месяца, чтобы заменить иностранных работников на россиян. Запрет будет действовать до конца 2025 года, после чего его эффективность оценят.

В Минэкономразвития напомнили, что регионы могут вводить такие ограничения с учетом особенностей рынка труда и экономики. В 2025 году подобные меры действуют уже в 51 регионе страны, в том числе в строительстве, образовании и здравоохранении.

Тем временем в Госдуме предложили закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка иностранца.

По словам авторов инициативы, в более чем 500 школах доля детей мигрантов превышает 10 процентов, что отражается на качестве обучения.

Депутаты считают, что это снизит нагрузку на педагогов и поможет детям мигрантов быстрее освоить русский язык. Однако в Минпросвещения указали, что подобная мера противоречит Конституции, которая гарантирует бесплатное образование всем, включая иностранных граждан.

Между тем председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов не согласился с этой позицией, заявив, что инициатива не нарушает Основной закон.