В Госдуме предложили сократить число детей мигрантов в школах

В Госдуме предложили сократить число детей мигрантов в классах до одного

Депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить на законодательном уровне обучение более одного ребенка мигранта в одном классе. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении отмечается, что более чем в 500 школах число детей мигрантов превышает 10 процентов. Это, по мнению парламентариев, влияет на эффективность образовательного процесса.

«В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка мигранта», — отмечается в документе.

Помимо того, считают парламентарии, подобные меры снизят нагрузку на преподавателей. При этом российские дети не будут испытывать затруднений в освоении программы из-за языкового барьера в классе, а дети мигрантов в свою очередь быстрее овладеют русским языком.

Ранее директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут заявил, что запрет бесплатного обучения в школах для детей мигрантов противоречит Конституции России.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опроверг это заявление и пояснил, что предлагаемый запрет не противоречит Конституции.