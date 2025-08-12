В Госдуме заявили об отсутствии противоречий между Конституцией и запретом для мигрантов

Депутат Нилов: Запрет на учебу для детей мигрантов не противоречит Конституции

В Конституции России не написано о том, что за счет бюджета страны нужно обучать в школах детей мигрантов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, чьи слова приводит «360».

«Найдите фразу в Конституции, где речь идет о том, чтобы за счет российских налогоплательщиков необходимо было бы обучать иностранных детей, детей трудовых мигрантов. Нет такого», — сказал парламентарий.

Он также пояснил, что деньги, которые будут приходить за платное обучение мигрантов, можно будет выделять на премии преподавателям, а также на расширение возможностей в школах.

Ранее директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут заявил, что запрет бесплатного обучения в школах для детей мигрантов противоречит Конституции России.