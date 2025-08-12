Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:07, 12 августа 2025Экономика

В правительстве отреагировали на запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге

В Минэкономразвития оценили запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Дмитрий Воронин

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российские регионы сами определяют политику в отношении иностранной рабочей силы по отдельным видам деятельности, но их шаги не должны негативно влиять на экономику. Так в Минэкономразвития России отреагировали в комментарии РБК на решение властей Санкт-Петербурга о запрете мигрантам работать курьерами.

«Эти инструменты должны применяться, исходя из потребности и особенностей регионального рынка труда, с учетом демографических, культурных и иных особенностей, и не должны наносить ущерб экономике региона», — оценили решение в правительственном ведомстве.

Как следует из подписанного губернатором Петербурга Александром Бегловым постановления, в течение трех месяцев бизнесу предстоит отказаться от найма мигрантов в сфере курьерской доставки, в том числе с использованием транспорта.

Решение объяснили борьбой с теневой занятостью, стремлением повысить качество и безопасность услуг, а также создать рабочие места прежде всего для российской молодежи и студентов. В «Яндексе» в связи с этим заявили, что такие изменения усугубят нехватку рабочей силы в сфере доставки во втором по величине российском городе, которой уже не хватает водителей и курьеров, чтобы покрыть растущий спрос. Их услуги, соответственно, могут существенно подорожать, предупреждают в отрасли.

Ранее в Петербурге мигрантам запретили работать в такси. В конце июля на решение вопроса бизнесу также дали три месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

    Эрдоган дал совет Зеленскому для встречи с Путиным

    В России захотели ввести социальную десятину

    Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

    Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

    Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

    Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

    Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

    Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

    Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости