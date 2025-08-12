В правительстве отреагировали на запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге

В Минэкономразвития оценили запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге

Российские регионы сами определяют политику в отношении иностранной рабочей силы по отдельным видам деятельности, но их шаги не должны негативно влиять на экономику. Так в Минэкономразвития России отреагировали в комментарии РБК на решение властей Санкт-Петербурга о запрете мигрантам работать курьерами.

«Эти инструменты должны применяться, исходя из потребности и особенностей регионального рынка труда, с учетом демографических, культурных и иных особенностей, и не должны наносить ущерб экономике региона», — оценили решение в правительственном ведомстве.

Как следует из подписанного губернатором Петербурга Александром Бегловым постановления, в течение трех месяцев бизнесу предстоит отказаться от найма мигрантов в сфере курьерской доставки, в том числе с использованием транспорта.

Решение объяснили борьбой с теневой занятостью, стремлением повысить качество и безопасность услуг, а также создать рабочие места прежде всего для российской молодежи и студентов. В «Яндексе» в связи с этим заявили, что такие изменения усугубят нехватку рабочей силы в сфере доставки во втором по величине российском городе, которой уже не хватает водителей и курьеров, чтобы покрыть растущий спрос. Их услуги, соответственно, могут существенно подорожать, предупреждают в отрасли.

Ранее в Петербурге мигрантам запретили работать в такси. В конце июля на решение вопроса бизнесу также дали три месяца.