17:28, 26 августа 2025Экономика

В Петербурге собрались ремонтировать бомбоубежища

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Власти Санкт-Петербурга в конце 2025 года — начале 2026-го начнут ремонтировать бомбоубежища. Об этом заявил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города Андрей Голомбиевский в беседе с РБК Петербург.

По словам чиновника, в нынешнем году в городе проходят обследование более 2,6 тысячи защитных сооружений, большая часть из которых нуждается в ремонте. Предшествовать ему будут проектно-изыскательские работы, уточнил он.

Общее количество бомбоубежищ в Петербурге представитель администрации называть не стал.

Ранее стало известно, что через портал госуслуг россиянам предоставят доступ к адресам бомбоубежищ.

