В Польше назвали сроки приравнивания бандеровской символики к фашистской

Сейм Польши: Бандеровскую символику могут приравнять к фашистской уже осенью

Бандеровскую символику могут приравнять в Польше к фашистской уже ближайшей осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из депутатов сейма республики.

«Ближайшее пленарное заседание сейма запланировано на середину октября. Этого времени более чем достаточно, чтобы президент направил в парламент свой проект закона, а депутаты подготовились к его рассмотрению», — сказал источник.

По его словам, данный законопроект будет принят парламентом без каких-либо проблем. Он также подчеркнул, что это президентский законопроект, поэтому со стороны главы государства не ожидается препятствий для его вступления в силу.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил приравнять на территории страны флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) к нацистским символам. Он также предложил ограничить льготы украинским беженцам.

