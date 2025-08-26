В России нашли удивительный гриб

На Камчатке нашли редкий гриб головач гигантский

В Быстринском природном парке на Камчатке ученые нашли редкий гриб под названием головач гигантский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Гриб обнаружили во время экспедиции. Его диаметр составляет до 80 сантиметров, а вес — несколько килограммов.

Головач гигантский, или Calvatia gigantea, принадлежит к семейству шампиньоновых. Прежде этот вид не встречался в Быстринском районе. Гриб растет стремительными темпами и достигает максимальных размеров за неделю. В прошлом были случаи находок экземпляров до 150 сантиметров с весом 23 килограмма.

Ранее головача гигантского обнаружили в Курске, где он прежде не встречался.