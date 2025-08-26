Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:45, 26 августа 2025Россия

В России предложили денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Путину предложат денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором российское правительство предложило президенту РФ Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о денонсации Европейской конвенции от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — указано в материалах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    В России предложили денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

    Средства ПВО за четыре часа отразили атаку украинских БПЛА

    Депутат Рады сравнил Украину с ЧВК

    Трамп захотел получить в собственность военную базу в Южной Корее

    Объяснены загадочные исчезновения в Бермудском треугольнике

    В России высказались против ремонта «Петра Великого»

    WADA наказало почти 300 российских спортсменов на основе базы данных LIMS

    «Боль адская». Россияне теряют здоровье, а экономика — миллиарды рублей из-за волчанки. Чем опасна эта болезнь?

    Генпрокурор Краснов станет председателем Верховного суда. Что это значит для судебной системы и кто заменит его в Генпрокуратуре?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости