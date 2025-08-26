В России предложили денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Путину предложат денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором российское правительство предложило президенту РФ Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о денонсации Европейской конвенции от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — указано в материалах.