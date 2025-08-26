Россия
23:55, 26 августа 2025Россия

В российском регионе 11 домов попали в зону ЧС из-за атаки ВСУ

В Ростовской области 11 домов попали в зону ЧС из-за атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Новобессергеневском поселении Ростовской области 11 домов попали в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко в Telegram.

Он уточнил, что в основном в результате атаки на российский регион в строениях выбиты стекла, также пострадали двери, стены и кровля. На месте работает комиссия по оценке ущерба.

«В одном из домов частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль», — добавил чиновник.

В ночь на 26 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ, сообщил врио губернатор региона Юрий Слюсарь. Люди не пострадали, повреждения получили строения.

