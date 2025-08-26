Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:26, 26 августа 2025Россия

В Ростовской области отразили атаку ВСУ

Силы ПВО отразили атаку ВСУ в пяти районах Ростовской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Иванов / РИА Новости

В ночь на 26 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Уточняется, что атака была предотвращена в пяти районах региона: Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском.

«Главное, никто из людей не пострадал», — отметил Слюсарь.

Также врио губернатора уточнил повреждения, полученные в результате произошедшего. Так, в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах оказались выбиты окна и двери, а осколки повредили крыши и стены. Кроме того, в одном из зданий разрушилась кровля и стена, повреждения получил автомобиль.

Весь ущерб, добавил Слюсарь, зафиксирует муниципальная комиссия.

Ранее этой же ночью, рассказал врио губернатора, был ликвидирован пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

До этого сообщалось, что более десяти украинских дронов уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. По последним данным, пострадавших и разрушений нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    ВСУ начали поджигать свои позиции в ЛНР

    Генерала из Минобороны арестовали по делу о хищении 57 миллионов

    Россиянин описал девушек в городе Европы фразой «надевают мини-юбки и короткие платья»

    Запустивший фейерверк в толпу россиян мужчина раскрыл причину своих действий

    Россиянам назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий

    Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

    В штурмовой бригаде ВСУ выявили случаи туберкулеза

    Член экипажа роскошных яхт рассказала о работе с российскими снайперами

    Стала известна неожиданная польза витамина D3

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости