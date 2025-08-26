В Ростовской области отразили атаку ВСУ

Силы ПВО отразили атаку ВСУ в пяти районах Ростовской области

В ночь на 26 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Уточняется, что атака была предотвращена в пяти районах региона: Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском.

«Главное, никто из людей не пострадал», — отметил Слюсарь.

Также врио губернатора уточнил повреждения, полученные в результате произошедшего. Так, в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах оказались выбиты окна и двери, а осколки повредили крыши и стены. Кроме того, в одном из зданий разрушилась кровля и стена, повреждения получил автомобиль.

Весь ущерб, добавил Слюсарь, зафиксирует муниципальная комиссия.

Ранее этой же ночью, рассказал врио губернатора, был ликвидирован пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

До этого сообщалось, что более десяти украинских дронов уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. По последним данным, пострадавших и разрушений нет.