08:22, 26 августа 2025

В Великобритании заявили о риске революции

Telegraph: Великобритания оказалась на пороге революции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Недавние протесты жителей Великобритании показали, что королевство оказалось на пороге революции. О риске заявило издание Telegraph.

Автор статьи отметил, что протесты местных жителей с флагами с крестом святого Георгия продемонстрировали недовольство властями. При этом обычно британцы спокойно относятся к данному символу, подчеркивает издание.

«Мы пожимаем плечами, когда разгневанные иностранцы сжигают их. Отчасти это объясняется тем, что у нас есть много других национальных символов, наиболее очевидным из которых является монархия», — говорится в статье.

Ранее по всей Великобритании прошли протесты против отелей для мигрантов. Подчеркивалось, что за последнее время двое бывших постояльцев были осуждены за сексуальные преступления.

