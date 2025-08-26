Военблогер показал историю поиска в телефоне не выжившего украинского бойца

Военблогер Гузенко показал историю поиска не выжившего на СВО бойца ВСУ

Военблогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый показал историю поиска в телефоне не выжившего на СВО украинского бойца. Фотографию он разместил в Telegram.

В списке поиска — запросы преимущественно на украинском языке. «Война закончится 2025», «Трамп помощь Украине», «важность Покровска». Также присутствует запрос и на английском языке — «Trump stop war». О каком именно конфликте идет речь, не уточняется — по словам самого президента США Дональда Трампа, он за время второго срока «закончил семь войн».

Также украинского бойца интересовал курс доллара и слитые в сеть приватные фото украинской певицы Надежды Дорофеевой.

«История поиска в браузере мертвого [украинца]», — подписал снимок Тринадцатый, использовав недавно признанное оскорбительным слово, которым иногда называют представителей украинской национальности.

Ранее было опубликовано предсмертное видео одного из украинских солдат, вторгшихся в Курскую область. «Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!» — сказал на видео мужчина.