Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:03, 26 августа 2025Россия

Военблогер показал историю поиска в телефоне не выжившего украинского бойца

Военблогер Гузенко показал историю поиска не выжившего на СВО бойца ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LISI NIESNER / Reuters

Военблогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый показал историю поиска в телефоне не выжившего на СВО украинского бойца. Фотографию он разместил в Telegram.

В списке поиска — запросы преимущественно на украинском языке. «Война закончится 2025», «Трамп помощь Украине», «важность Покровска». Также присутствует запрос и на английском языке — «Trump stop war». О каком именно конфликте идет речь, не уточняется — по словам самого президента США Дональда Трампа, он за время второго срока «закончил семь войн».

Также украинского бойца интересовал курс доллара и слитые в сеть приватные фото украинской певицы Надежды Дорофеевой.

«История поиска в браузере мертвого [украинца]», — подписал снимок Тринадцатый, использовав недавно признанное оскорбительным слово, которым иногда называют представителей украинской национальности.

Ранее было опубликовано предсмертное видео одного из украинских солдат, вторгшихся в Курскую область. «Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!» — сказал на видео мужчина.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    Огромные крысы прибились к берегу популярного у богачей курорта Европы и попали на видео

    Военкор высказался о возможности запуска дронов ВСУ из Прибалтики

    Двум соратникам Кадырова присвоили звание Героя

    Бельгия передаст Украине F-16

    Российская блогерша попробовала еду из ресторана Илона Маска и назвала ее неполноценной

    На пике Победы за месяц погибли четыре альпиниста. Почему их тела останутся там надолго?

    В российском городе мужчина упал в четырехметровый коллектор

    Военблогер показал историю поиска в телефоне не выжившего украинского бойца

    Россиянка с сыном катались на машине с номерами запрещенной организации и оказались в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости