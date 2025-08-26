Военкор высказался о возможности запуска дронов ВСУ из Прибалтики

Военкор Коц: Эстония может предоставлять воздушное пространство дронам ВСУ

Эстония может предоставлять свое воздушное пространство для полета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале, комментируя падение украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у Тарту, заявил военкор Александр Коц.

При этом он отметил, что сомневается в возможности запуска беспилотников с территории прибалтийской республики. По словам журналиста, дроны могут залетать на территорию страны в конце полета, в районе Псковской области, а вылетать — около Нарвы или над Балтикой.

Он также подчеркнул, что в таком случае это должно быть согласованное решение НАТО, а страна напрямую задействована в ударах по России. Однако Коц добавил, что также падение беспилотника могло быть вызвано работой российских средств подавления.

«С другой стороны если падение — результат работы наших систем подавления, это прекрасный знак. И вообще неважно: подавили над Псковской областью, и дрон вильнул в сторону Эстонии, или подавили над Тарту. В последнем случае даже лучше. Пусть знают, что к ним на голову может прилететь», — написал военкор.

Ранее в Эстонии нашли обломки украинского беспилотника. Как рассказал глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон, нет никаких признаков того, что беспилотник может принадлежать России.