ВСУ начали поджигать свои позиции в ЛНР

ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, чтобы сбежать из Серебрянского лесничества

Мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтоб самовольно оставить их. Об этом рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» МО России с позывным «Шрам» в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что тем самым украинские бойцы не оставляют нашим позициям блиндажей.

«Соответственно, своему командованию [они ]доложат, что "героически" держались до последнего», — подчеркнул «Шрам».

27 июля российские войска осуществили прорыв линии фронта на глубину до пяти километров в Серебрянском лесу на лиманском направлении.

Ранее Минобороны России сообщило о занятии российскими войсками села Малиновка в Днепропетровской области и Зеленого Гая в Донецкой народной республике.