ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.
Ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны и не достигла цели, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Кроме того, за минувшие сутки были сбиты 6 управляемых авиабомб и 191 беспилотник, добавили в Минобороны.
Ранее в министерстве рассказали о развитии наступления в Днепропетровской области. Там под контроль российских войск перешел населенный пункт Филия.