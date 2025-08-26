Минобороны: ВСУ атаковали Россию ракетой «Нептун»

ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны и не достигла цели, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки были сбиты 6 управляемых авиабомб и 191 беспилотник, добавили в Минобороны.

Ранее в министерстве рассказали о развитии наступления в Днепропетровской области. Там под контроль российских войск перешел населенный пункт Филия.