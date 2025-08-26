Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 26 августа 2025Россия

ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

Минобороны: ВСУ атаковали Россию ракетой «Нептун»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны и не достигла цели, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки были сбиты 6 управляемых авиабомб и 191 беспилотник, добавили в Минобороны.

Ранее в министерстве рассказали о развитии наступления в Днепропетровской области. Там под контроль российских войск перешел населенный пункт Филия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать крупные контракты с Россией

    Мигрант решил похитить сделавшего замечание его детям российского подростка

    На Западе заявили о завершении «проекта Украина»

    Предсказано разрушение мира немецких пивоварен

    В России ужесточат правила оформления охотничьего билета

    20-метровая яхта за 80 миллионов рублей попала в ДТП на трассе в Подмосковье

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    Суд отказался брать под стражу россиянина за сожжение мужчины в печи

    Бастрыкин поручил спасти застрявшую в горах Киргизии россиянку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости