Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 26 августа 2025Бывший СССР

Выступивший против произвола украинских ТЦК полицейский попался в руки военкомов

Уволенный за защиту ветерана полицейский Белецкий из Закарпатья мобилизован ТЦК
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Уволенного полицейского из Закарпатья Ивана Белецкого, выступившего против произвола территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России), мобилизовали. Об этом сообщает ТЦК Закарпатья на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ходе совместной операции по оповещению граждан о мобилизационном возрасте был выявлен гражданин Украины, который находился в розыске и установлено, что он недавно уволен со службы в Национальной полиции Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что Белецкого доставили в районный ТЦК, где после военно-врачебной комиссии признали годным без ограничений и направили служить в одну из бригад. Полицейский был уволен со службы за защиту ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ), который имеет инвалидность.

Ранее на Волыни сотрудники ТЦК и полиции забрали инвалида. Его пытались защитить пенсионерки, по которым военкомы открыли огонь, одна из женщин получила ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    Россиянин переехал эмоциональную возлюбленную в попытке избежать скандала

    Россиянам запланировали ограничить число банковских карт

    СК и ФСБ обратились к подросткам и их родителям

    Выступивший в России Леонтьев поднял весь зал

    В нескольких российских регионах орудовали подростки-террористы

    Выступивший против произвола украинских ТЦК полицейский попался в руки военкомов

    Нажившегося на гособоронзаказе российского бизнесмена выпустили из колонии

    Задержание лидеров оргпреступного сообщества российского региона попало на видео

    В российском городе задержаны лидеры оргпреступной среды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости