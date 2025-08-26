Выступивший против произвола украинских ТЦК полицейский попался в руки военкомов

Уволенный за защиту ветерана полицейский Белецкий из Закарпатья мобилизован ТЦК

Уволенного полицейского из Закарпатья Ивана Белецкого, выступившего против произвола территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России), мобилизовали. Об этом сообщает ТЦК Закарпатья на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ходе совместной операции по оповещению граждан о мобилизационном возрасте был выявлен гражданин Украины, который находился в розыске и установлено, что он недавно уволен со службы в Национальной полиции Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что Белецкого доставили в районный ТЦК, где после военно-врачебной комиссии признали годным без ограничений и направили служить в одну из бригад. Полицейский был уволен со службы за защиту ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ), который имеет инвалидность.

Ранее на Волыни сотрудники ТЦК и полиции забрали инвалида. Его пытались защитить пенсионерки, по которым военкомы открыли огонь, одна из женщин получила ранение.

