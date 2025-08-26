Ценности
Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

Продюсер Яна Рудковская назвала интервальное голодание секретом стройности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская раскрыла секрет стройности. Ее комментарий публикует Super.

50-летняя знаменитость отметила, что тщательно следит за рационом. При этом залогом стройной фигуры она назвала интервальное голодание и питание маленькими порциями.

«То есть сегодня я поела в четыре часа и в следующий раз поем где-то в двенадцать дня», — пояснила собеседница издания.

В мае Яна Рудковская похвасталась фигурой в коричневом купальнике в полоску с прозрачными вставками на Мальдивах.

    Все новости