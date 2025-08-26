Задержание лидеров оргпреступного сообщества российского региона попало на видео

В Иркутске силовики сняли задержание лидеров оргпреступной среды и их окружения

Задержание лидеров оргпреступной среды российского региона попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

На видео снято, как вооруженные правоохранители врываются в квартиру одного из фигурантов. Далее показано, как второго задержанного поймали на территории аэропорта. Затем следователь по особо важным делам рассказала одному из подозреваемых о причине задержания.

Задержанные — восемь мужчин. Силовые структуры региона проводили операцию по раскрытию и задержанию фигурантов в течение двух недель.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации») и части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

