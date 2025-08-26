Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:38, 26 августа 2025Бывший СССР

Залужный признал преимущество российской военной науки

Залужный: Российская военная наука лучше, так сложилось
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что российская военная наука лучше, чем украинская. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Иванне Коберник.

Он рассказал о состоянии украинской военной науки в контексте приглашения обучаться в военной академии в России в начале 2010-х годов.

«Для меня это [образование] было тогда лучше, чем украинское. Хотя давайте так, и на сегодняшний день [тоже], вся военная наука находится там (В России — прим. "Ленты.ру"). Я говорю то, что говорю, со мной все спорят [об этом], но к сожалению так сложилось», — заявил Залужный.

В том же интервью Валерий Залужный рассказал о предложении обучения в российской военной академии в период президентства Виктора Януковича. По его словам, изначально он согласился, потому что для него это было «вау, вау, вау».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавшего в лес исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева. Что еще стало известно о погоне за террористами?

    Аналитики улучшили прогнозы по урожаю российской пшеницы

    Жена пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью к российским туристам

    Стало известно о скором уходе Сафонова из ПСЖ

    Гендиректор одной из главных российских верфей уйдет в отставку

    В России высказались о планах по экономическому сотрудничеству с США

    Жена футболиста Смолова опубликовала фото без трусов

    Россиянка попала в больницу с торчащей из глаза веткой

    Дельфин попытался утопить двух женщин

    Россиянам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости