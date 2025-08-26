Залужный признал преимущество российской военной науки

Залужный: Российская военная наука лучше, так сложилось

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что российская военная наука лучше, чем украинская. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Иванне Коберник.

Он рассказал о состоянии украинской военной науки в контексте приглашения обучаться в военной академии в России в начале 2010-х годов.

«Для меня это [образование] было тогда лучше, чем украинское. Хотя давайте так, и на сегодняшний день [тоже], вся военная наука находится там (В России — прим. "Ленты.ру"). Я говорю то, что говорю, со мной все спорят [об этом], но к сожалению так сложилось», — заявил Залужный.

В том же интервью Валерий Залужный рассказал о предложении обучения в российской военной академии в период президентства Виктора Януковича. По его словам, изначально он согласился, потому что для него это было «вау, вау, вау».