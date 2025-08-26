Бывший СССР
Залужный рассказал об одном предложении из России

Залужный рассказал о предложении обучения в российской военной академии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный рассказал о предложении обучения в российской военной академии в период президентства Виктора Януковича. Об этом он заявил на подкасте у телеведущей Иванны Коберник.

Так бывший главком ВСУ ответил на вопрос журналистки о предложении учиться в РФ. По его словам, в начале 2010-х годов много украинских офицеров училось в России, в том числе в академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

«И тогда я получил предложение, и конечно я согласился. Для меня это было просто вау, вау, вау. Я согласился на это», — заявил Залужный.

Однако, как уточнил украинский дипломат, вместо него поехал другой человек. Поэтому он принял решение поступить в военную академию на Украине.

В том же интервью Залужный заявил о путешествиях во времени для борьбы с роботами-убийцами, отметив, что фильм «Терминатор» Джеймса Кэмерона становится реальностью.

