Запустивший фейерверк в толпу россиян мужчина раскрыл причину своих действий

В Красноярске полиция установила мужчину, запустившего фейерверк в толпу

В Красноярске полиция установила мужчину, который запустил фейерверк в толпу местных жителей во время праздника. Об этом «Ленте.ру» рассказали в краевом главке МВД.

Им оказался 48-летний участник мероприятия. Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал, что таким образом хотел порадовать организаторов и других гостей праздника. По его словам, фейерверк он купил в специализированном магазине. Полиция начала проверку в отношении организаторов мероприятия.

Инцидент произошел 25 августа в парке «Солнечная поляна». Травмы получила как минимум одна женщина.