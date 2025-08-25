Россия
07:13, 25 августа 2025

В России фейерверк попал в толпу людей на празднике

В Красноярске фейерверк попал в толпу людей на празднике, женщина пострадала
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Красноярске фейерверк, выпущенный неизвестными, попал в толпу на праздничном мероприятии в парке, пострадал один человек. Об этом сообщило управление МВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.

По информации ведомства, ЧП произошло во время проведения праздника в парке «Солнечная поляна». Там неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от толпы.

«В результате искры от фейерверка была травмирована как минимум одна женщина. Ей была оказана помощь дежурившей на мероприятии бригадой скорой помощи», — говорится в сообщении министерства.

После случившегося сотрудники МВД начали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, других данных о ситуации в МВД не привели.

Ранее в Башкирии подросток впал в кому после запуска фейерверка. Подростки запустили салют возле сельского клуба в Бижбулякском районе, и один из снарядов полетел в 17-летнего подростка.

